На Филиппинах самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы: 173 человека на борту эвакуировали

Пассажирский самолет компании Korean Air вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту Филиппин.

Самолет Airbus A330, выполнявший рейс из Инчхона (Южная Корея), дважды пытался приземлиться из-за плохой погоды. Ему это удалось сделать с третьей попытки, но он вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, говорится в заявлении Korean Air Lines Co.

На борту самолета находились 162 пассажира и 11 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали на спасательных трапах самолета.

Там добавили, что серьезных травм перебывавшие на борту самолета не получили, но у некоторых пассажиров легкие синяки.

На опубликованных снимках и видео видно, что передняя часть самолета частично оторвана, но авиакомпания и авиационное агентство пока не предоставили деталей повреждений.

Local responders clear Korean Air plane that crash landed after it overshot the runway at the Mactan Cebu International Airport late Sunday night. Nagiel Bañacia/Lapu-Lapu City tDRRMO | via @ryanmacasero pic.twitter.com/aZctmGBZkb

— Rappler (@rapplerdotcom) October 24, 2022