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Факты / Происшествия

На Филиппинах самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы: 173 человека на борту эвакуировали

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
аварія Korean Air
Фото: Getty Images

Пассажирский самолет компании Korean Air вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту Филиппин.

Самолет Airbus A330, выполнявший рейс из Инчхона (Южная Корея), дважды пытался приземлиться из-за плохой погоды. Ему это удалось сделать с третьей попытки, но он вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, говорится в заявлении Korean Air Lines Co.

На борту самолета находились 162 пассажира и 11 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали на спасательных трапах самолета.

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— Все пассажиры в безопасности и находятся под наблюдением наземного персонала, — говорится в заявлении филиппинского авиационного агентства.

Там добавили, что серьезных травм перебывавшие на борту самолета не получили, но у некоторых пассажиров легкие синяки.

На опубликованных снимках и видео видно, что передняя часть самолета частично оторвана, но авиакомпания и авиационное агентство пока не предоставили деталей повреждений.

В Управлении гражданской авиации Филиппин сообщили, что из-за инцидента аэропорт на острове Моктан в провинции Себу закрыли на неопределенный срок.

Самолеты переправляются в близлежащие аэропорты или возвращаются в пункты отправления. Другие южнокорейские компании, выполняющие рейсы в Себу, изменили расписание.

Источник: AP News
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