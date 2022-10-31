Октябрь, 31 в 9:06

Утром 31 октября, примерно в 8:00, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. По предварительной информации, россияне атаковали ракетами, запущенными из самолетов.

В результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, поэтому в Запорожье возможны перебои со светом.

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По предварительной информации, пострадавших пока нет. Все службы работают на местах попадания.

Напомним, утром 31 октября в нескольких украинских городах и областях прогремели взрывы.

В регионах работала ПВО. Однако также есть попадания. В частности, из-за взрывов в Киеве часть жителей столицы осталась без света и воды.

Также проблемы с электроснабжением наблюдаются из-за вражеского обстрела Черкащины.