Оккупанты ударили ракетами по Запорожью, в городе возможны перебои со светом
Утром 31 октября, примерно в 8:00, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. По предварительной информации, россияне атаковали ракетами, запущенными из самолетов.
В результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, поэтому в Запорожье возможны перебои со светом.
По предварительной информации, пострадавших пока нет. Все службы работают на местах попадания.
Напомним, утром 31 октября в нескольких украинских городах и областях прогремели взрывы.
В регионах работала ПВО. Однако также есть попадания. В частности, из-за взрывов в Киеве часть жителей столицы осталась без света и воды.
Также проблемы с электроснабжением наблюдаются из-за вражеского обстрела Черкащины.