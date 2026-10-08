Украина отвечает зеркально на российские удары, поэтому нанесла удар в ответ на атаки РФ по украинским дата-центрам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга 8 октября.

Украина ответила на удары РФ по дата-центрам

— Мы всегда отвечаем зеркально. Дата-центры, вы все знаете, они (Россия, — Ред.) били и бьют по нашим дата-центрам. Мы ответили им. Все детали не могу сказать, — отметил Зеленский.

Президент упомянул недавние российские атаки на Прилуки и Краматорск и подчеркнул, что Украина не наносит ответных ударов по детям.

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— Не отвечает и никогда этого не будет делать. А вот взрослые отдельные ответы скоро получат. Без деталей, — резюмировал глава государства.

Как известно, в сентябре Россия усилила атаки на украинские дата-центры и телекоммуникационные объекты. Из-за этого в Киеве возникали перебои с доступом к интернету.

Напомним, в ночь против 8 октября под удар украинских дронов попал дата-центр Яндекса в Рязанской области РФ.

В российском городе Сасово вспыхнул пожар на территории предприятия Саста, которое производит оборудование для оборонной промышленности России.

На территории предприятия расположен и дата-центр Яндекса. Компания подтвердила атаку украинских БпЛА, сообщила о пожаре и полном прекращении работы дата-центра.

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