Жовтень, 31 в 9:06

Вранці 31 жовтня, приблизно о 8:00, російські окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. За попередньою інформацією, росіяни атакували ракетами, які запустили з літаків.

Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, тому в Запоріжжі можливі перебої зі світлом.

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За попередньою інформацією, постраждалих наразі немає. Усі служби працюють на місцях влучань.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня у кількох українських містах і областях пролунали вибухи.

У регіонах працювала ППО. Однак також є влучання. Зокрема, через вибухи у Києві частина жителів столиці залишилась без світла та води.

Також проблеми з електропостачанням спостерігаються через ворожий обстріл Черкащини.