Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю, у місті можливі перебої зі світлом
Фото: ДСНС
Вранці 31 жовтня, приблизно о 8:00, російські окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. За попередньою інформацією, росіяни атакували ракетами, які запустили з літаків.
Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, тому в Запоріжжі можливі перебої зі світлом.
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За попередньою інформацією, постраждалих наразі немає. Усі служби працюють на місцях влучань.
Нагадаємо, вранці 31 жовтня у кількох українських містах і областях пролунали вибухи.
У регіонах працювала ППО. Однак також є влучання. Зокрема, через вибухи у Києві частина жителів столиці залишилась без світла та води.
Також проблеми з електропостачанням спостерігаються через ворожий обстріл Черкащини.