Три “прилета” по Киевскому району: Терехов о взрывах в Харькове
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Фото: Факты ICTV
В Харькове прогремела серия мощных взрывов во время воздушной тревоги в городе и области, сообщают местные жители.
Обновлено в 23:45. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что зафиксировано три “прилета” по Киевскому району.
— Три “прилета” по Киевскому району. Предварительно, попадание по административному нежилому строению. Информации о раненых или погибших пока нет, – отметил он.
Обновлено в 23:06. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что город атакуют российские оккупанты. Захватчики наносят удары по Харькову, отметил он.
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— Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях, – подчеркнул Синегубов.