Ноябрь, 02 в 23:45

В Харькове прогремела серия мощных взрывов во время воздушной тревоги в городе и области, сообщают местные жители.

Обновлено в 23:45. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что зафиксировано три “прилета” по Киевскому району.

— Три “прилета” по Киевскому району. Предварительно, попадание по административному нежилому строению. Информации о раненых или погибших пока нет, – отметил он.

Обновлено в 23:06. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что город атакуют российские оккупанты. Захватчики наносят удары по Харькову, отметил он.

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