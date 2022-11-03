Три удари по Харкову: російські ракети влучили в господарську будівлю та тролейбус

Листопад, 03 в 8:55

Російські війська обстріляли Київський район Харкова пізно ввечері 2 листопада, за попередньою інформацією, із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Оновлено о 8:55. Дві з трьох випущених окупантами ракет влучили в землю.

Остання поцілила в господарську будівлю та тролейбус.

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– Попередньо, минулося без постраждалих, – зазначив уранці 3 листопада керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Оновлено о 23:45 2 листопада. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про три прильоти в Київському районі обласного центру.

Як уточнив мер міста, влучили окупанти по адміністративній нежитловій будові.

Оновлено о 23:06 2 листопада. Про обстріл Харкова очільник ОВА повідомив близько 23:00.

Олег Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях та не залишати їх до того часу, поки обстріл не припиниться.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 253-ю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов