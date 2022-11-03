В Николаеве без воздушной тревоги раздались мощные взрывы: что известно
Требует проверки
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В Николаеве сообщают о взрывах, однако в городе не объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщают в соцсетях.
Пока официальной информации о том, что именно за взрывы — нет.
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Напомним, что серия мощных взрывов во время воздушной тревоги прогремела в Харькове. А в Кривом Роге есть попадание дрона-камикадзе Shahed-136. Вражеский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры. К сожалению, есть значительные разрушения.