Ноябрь, 02 в 23:11

В Николаеве сообщают о взрывах, однако в городе не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщают в соцсетях.

Пока официальной информации о том, что именно за взрывы — нет.

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Напомним, что серия мощных взрывов во время воздушной тревоги прогремела в Харькове. А в Кривом Роге есть попадание дрона-камикадзе Shahed-136. Вражеский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры. К сожалению, есть значительные разрушения.