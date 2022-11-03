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У Миколаєві без повітряної тривоги пролунали потужні вибухи: що відомо

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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У Миколаєві без повітряної тривоги пролунали потужні вибухи: що відомо
Фото: Depositphotos

У Миколаєві повідомляють про вибухи, проте у місті не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляють у соцмережах.

Наразі офіційної інформації про те, що саме за вибухи – немає.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що серія потужних вибухів під час повітряної тривоги прогриміла у Харкові. А у Кривому Розі є влучання дрона-камікадзе Shahed-136. Ворожий безпілотник влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури. На жаль, є значні руйнування значні.

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