У Миколаєві без повітряної тривоги пролунали потужні вибухи: що відомо
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У Миколаєві повідомляють про вибухи, проте у місті не оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляють у соцмережах.
Наразі офіційної інформації про те, що саме за вибухи – немає.
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Нагадаємо, що серія потужних вибухів під час повітряної тривоги прогриміла у Харкові. А у Кривому Розі є влучання дрона-камікадзе Shahed-136. Ворожий безпілотник влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури. На жаль, є значні руйнування значні.