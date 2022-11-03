Бавовна вместо будильника: в Мелитополе утром раздался взрыв
Сегодня в 05:00 в южной части оккупированного Мелитополя раздался мощный взрыв. Предварительно на заводе холодильного оборудования Рефма.
Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, ранее завод заняли российские оккупанты и устроили себе там штаб.
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— Бавовна вместо будильника для оккупантов Мелитополя. По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов, — рассказал мэр Мелитополя.
Сколько удалось ликвидировать врагов, предстоит выяснить.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что захватчики используют город в качестве военной базы – промышленные предприятия переориентируют под нужды своих войск.