Ноябрь, 03 в 7:57

Сегодня в 05:00 в южной части оккупированного Мелитополя раздался мощный взрыв. Предварительно на заводе холодильного оборудования Рефма.

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, ранее завод заняли российские оккупанты и устроили себе там штаб.

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— Бавовна вместо будильника для оккупантов Мелитополя. По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов, — рассказал мэр Мелитополя.

Сколько удалось ликвидировать врагов, предстоит выяснить.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что захватчики используют город в качестве военной базы – промышленные предприятия переориентируют под нужды своих войск.