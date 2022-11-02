Ноябрь, 02 в 18:27

Российские оккупанты используют Мелитополь Запорожской области как военную базу. Промышленные компании захватчики переориентируют под нужды своих войск.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

– Большинство предприятий Мелитополя работают на рашистов в оборонной сфере. Например, на захваченном заводе железобетонных изделий они производят железобетонные ДОТы, которые везут для обороны Запорожского и Херсонского направления. Наши промышленные предприятия машиностроения они используют для ремонта своей военной техники, — рассказал он.

Каждый день в села, расположенные вокруг Мелитополя, приезжают новые российские военные. Они заселяются в дома местных жителей.

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— Также видим массовое заселение в дачные кооперативы, которые есть вокруг Мелитополя. К примеру, в поселок Мирное приехали уже тысячи российских военных. Судьба местных жителей оккупантов не интересует, — добавил Федоров.

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