Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Ремонтируют технику и укрепляют оборону: оккупанты превращают Мелитополь в военную базу

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты используют Мелитополь Запорожской области как военную базу. Промышленные компании захватчики переориентируют под нужды своих войск.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

– Большинство предприятий Мелитополя работают на рашистов в оборонной сфере. Например, на захваченном заводе железобетонных изделий они производят железобетонные ДОТы, которые везут для обороны Запорожского и Херсонского направления. Наши промышленные предприятия машиностроения они используют для ремонта своей военной техники, — рассказал он.

Каждый день в села, расположенные вокруг Мелитополя, приезжают новые российские военные. Они заселяются в дома местных жителей.

Сейчас смотрят

— Также видим массовое заселение в дачные кооперативы, которые есть вокруг Мелитополя. К примеру, в поселок Мирное приехали уже тысячи российских военных. Судьба местных жителей оккупантов не интересует, — добавил Федоров.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 252-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Класным руководителем стал оккупант из Чечни: из школ Мелитополя массово увольняются коллаборанты

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка