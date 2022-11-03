Листопад, 03 в 7:57

Сьогодні о 05:00 в південній частині окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух. Попередньо, на заводі холодильного устаткування Рефма.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, раніше завод зайняли російські окупанти та влаштували собі там штаб.

Зараз дивляться

– Бавовна замість будильника для окупантів Мелітополя. За попередніми даними, зруйнована частина захопленого рашистами заводу Рефма, де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів, – розповів мер Мелітополя.

Скільки вдалося ліквідували ворогів наразі належить з’ясувати.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що загарбники використовують місто як військову базу – промислові підприємства переорієнтовують під потреби своїх військ.