Обстрелял дом в Чернигове: российский оператор-наводчик приговорен к 10 годам

Ноябрь, 03 в 17:53

В Чернигове приговорили оператора-наводчика Вооруженных сил России к 10 годам тюремного заключения. Российский захватчик обстрелял в городе жилой многоквартирный дом, который не использовался для военных нужд.

По данным Офиса генерального прокурора, он выполнил незаконный приказ командира батальона 26 февраля 2022 года.

В этот день оператор-наводчик 35 отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41 общевойсковой армии Вооруженных сил РФ обстрелял осколочно-фугасным снарядом калибра 125 мм жилой многоэтажный дом, не являвшийся военной целью.

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В результате обстрела отдельные жилые помещения дома полностью разрушены. Черниговский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции.

Приговор вступил в законную силу для военного РФ за совершение нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).