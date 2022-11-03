Ноябрь, 03 в 17:15

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталия Гуменюк сообщает, что российские оккупанты готовят масштабные провокации в Херсоне и области.

– Мы продолжаем боевые действия, в том числе на Херсонском направлении. Несмотря на то, что враг пытается убедить, что он покидает населенные пункты, а также – что создается эффект тотальной эвакуации, мы отслеживаем ситуацию и видим, что это может быть хитрый военный маневр, чтобы создать для себя правильно построенную оборону, – пояснила она в эфире национального телемарафона 3 ноября.

Гуменюк отметила, что украинские защитники видят, что в Херсоне остаются регулярные подразделения, переодетые в гражданских. Они продолжают заселяться не только в самом областном центре, но и в других населенных пунктах в дома людей, которые уехали.

– На сегодня известно, что они полностью перекрыли движение через речку Днепр, запретили гражданским использовать какие-либо плавсредства. Это может свидетельствовать о том, что они пытаются исключительно в своих целях использовать переправы, которые еще могут функционировать, и плавсредства, которые они себе оставили и украли у местных, – сообщила начальница пресс-центра.

Также, по ее словам, это может говорить о том, что оккупанты пытаются продолжать создание картинки якобы тотального отсутствия населения и создания тех нарративов, которые им нужны.

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– Но продолжение боевых действий есть, мы держим огневой контроль, в частности, Антоновская переправа, которая была создана альтернативно вдоль моста – она не может сейчас быть использована, поскольку критически повреждена, – сообщила Наталья Гуменюк.

Она отметила, что враги пытаются заминировать подступы, обустраивают траншейные средства обороны и используют железобетонные конструкции. И понимая, что это делается поспешно, они крадут у местных строительные материалы и все, что попадает под руку.

– То, что они пытаются создать видимость на оккупированной территории, что перевозятся железобетонные конструкции, это тоже определенное давление на людей, что якобы они тут на постоянной основе укрепляются и пытаются создать рубежи обороны, – перечислила глава пресс-центра.

Снятие флагов, по ее данным, может быть проявлением определенной провокации, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены и зайти в них безопасно.

– Однако учитывая, что они готовились к уличным боям, а также то, как они размещают свои подразделения – можно увидеть запланированную тактику действий. Не стоит спешить радоваться, надо понимать, что гибридная война предусматривает и вот такие атаки, которые могут быть рассчитаны на ослабление регулярных войск. Но мы видим ситуацию под иным углом и среагируем адекватно, – пообещала Гуменюк.

Оккупанты готовятся создавать провокации, добавила она. Так, они этого не скрывали и даже определенным образом репетировали в День Херсона, когда пытались создать впечатление, что уличные бои уже есть в городе и была создана картинка, якобы по гражданским открывают огонь Вооруженные силы Украины.

– Также они предупреждают местных жителей через громкоговорители о том, что им нужно выехать, именно потому, что “готовятся массированные ракетные обстрелы ВСУ”. Так, они хотят создать картинку, что украинские защитники, когда войдут в областной центр, начали расстрел мирного населения, – рассказала Наталья Гуменюк.

По ее данным, агрессоры хотят создать нарративы для своих пабликов и пропагандистских каналов. Однако украинские защитники знают об их попытках и готовы к этим провокациям.

Отмечается, что с целью информационной блокады местного населения на Херсонщине россияне подорвали вышки мобильной связи. Так они хотят заполнить сознание херсонцев своими нарративами и агитировать их за эвакуацию-депортацию.