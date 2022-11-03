Обстріляв будинок у Чернігові: російського оператора-навідника засудили до 10 років

Листопад, 03 в 17:53

У Чернігові засудили оператора-навідника Збройних сил Росії до 10 років тюремного ув’язнення. Російський загарбник обстріляв у місті житловий багатоквартирний будинок, який не використовували для військових потреб.

За даними Офісу генерального прокурора, він виконав незаконний наказ командира батальйону 26 лютого 2022 року.

У цей день оператор-навідник 35 окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41 загальновійськової армії Збройних сил РФ обстріляв осколково-фугасним снарядом калібру 125 мм житловий багатоповерховий будинок, який не був військовою ціллю.

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Внаслідок обстрілу окремі житлові приміщення будинку повністю зруйновано. Чернігівський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції.

Вирок набрав законної сили для військового РФ за вчинення порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).