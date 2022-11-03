Ноябрь, 03 в 20:19

Российские войска нанесли шесть ракетных ударов по Покровску Донецкой области. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, три ракеты ударили по территории местной школы, еще одна попала в районе частного сектора.

— Террористы РФ нанесли шесть ракетных ударов по Покровску. Три из них попали в школу и еще одна в частный сектор города. Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий, место и последствия еще двух прилетов, – рассказал он.

Покровск находится под огнем российской армии уже не в первый раз. В частности, оккупанты били по городу ракетами 9М723 Искандер-М, а теперь с новой силой начали обстреливать Покровск.