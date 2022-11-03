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Росіяни завдали шістьох ракетних ударів по Покровську: є влучання по школі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
Росіяни завдали шістьох ракетних ударів по Покровську: є влучання по школі
Фото: Depositphotos

Російські війська завдали шістьох ракетних ударів по Покровську Донецької області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, три ракети вдарили по території місцевої школи, ще одна влучила в районі приватного сектору.

– Терористи РФ завдали шести ракетних ударів по Покровську. Три із них поцілили в школу та ще одна в приватний сектор міста. Зараз встановлюються наслідки цих влучань, місце та наслідки ще двох прильотів, – розповів він.

Покровськ перебуває під вогнем російської армії вже не вперше. Зокрема, окупанти гатили по місту ракетами 9М723 Іскандер-М, а тепер з новою силою почали обстрілювати Покровськ.

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