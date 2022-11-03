Ноябрь, 03 в 14:21

Во временно оккупированном Херсоне прогремела серия мощных взрывов. Российские войска пытаются сбивать воздушные цели с помощью систем противовоздушной обороны.

– Херсон (район). Сильные взрывы. Наши воины работают. Кацапы пытаются сбивать цели ПВО, – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

За последние сутки украинские военные уничтожили четыре российских состава боеприпасов в Херсонской области, сообщает ОК Юг.

Также подтверждена ликвидация двух танков, реактивной системы залпового огня Град, инженерной машины разграждения ИМР-1, девяти единиц автобронетехники, шести железнодорожных цистерн с горюче-смазочными запасами российской армии.

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По последним данным, в Херсоне оккупанты сняли российский флаг со здания ОГА. По разным источникам, в оккупированном городе сейчас почти нет военных РФ, также оккупанты оставили блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке.

Представители оккупационных властей заявили, что армия Российской Федерации отходит на левый берег Херсонщины.