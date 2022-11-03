Украинские защитники нанесли удары по оккупационной администрации в Голой Пристани

Ноябрь, 03 в 12:39

В Херсонской области Вооруженные силы Украины нанесли удары по оккупационной администрации в Голой Пристани Скадовского района, временно подконтрольного Российской Федерации.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ опубликовали видео с места, куда нанесли удары. На обнародованных кадрах можно заметить, что почти полностью разрушено здание, где находились оккупанты и российские коллаборанты.

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— В Херсонской области в городе Голая Пристань оркам не давали спать спокойно. Результаты прилетов возле штаба кацапни, — говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области продолжается в активной фазе. По последним данным, в Херсоне оккупанты сняли российский флаг со здания ОГА. По разным источникам, в оккупированном городе сейчас почти нет военных РФ, также оккупанты оставили блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке.

Представители оккупационных властей заявили, что армия Российской Федерации отходит на левый берег Херсонщины.