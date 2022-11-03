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У Херсоні прогриміли потужні вибухи: що відомо про ситуацію в окупованому місті

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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У Херсоні прогриміли потужні вибухи: що відомо про ситуацію в окупованому місті
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Херсоні прогриміла серія потужних вибухів. Російські війська намагаються збивати повітряні цілі за допомогою систем протиповітряної оборони.

– Херсон (район). Сильні вибухи. Наші воїни працюють. Кацапи намагаються збивати цілі ППО, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

За останню добу українські військові знищили чотири російських склади боєприпасів на Херсонщині, повідомляє ОК Південь.

Також підтверджено ліквідацію двох танків, реактивної системи залпового вогню Град, інженерної машини розгородження ІМР-1, дев’яти одиниць автобронетехніки, шести залізничних цистерн з пально-мастильними запасами російської армії.

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За останніми даними, у Херсоні окупанти зняли російський прапор з будівлі ОДА. За різними джерелами, в окупованому місті зараз майже немає військових РФ, також окупанти залишили блокпости у Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці.

Представники окупаційної влади заявили, що армія Російської Федерації відходить на лівий берег Херсонщини.

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