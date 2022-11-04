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Факты / Происшествия

Российские войска обстреляли еще одно предприятие ДТЭК Энерго

Юля Захарченко, редактор ленты
Российские войска обстреляли еще одно предприятие ДТЭК Энерго
Фото: Офис президента

Российские войска продолжают наносить систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины. Сегодня в результате обстрелов в очередной раз повреждено одно из предприятий ДТЭК Энерго.

В компании отметили, что это уже 12-я вражеская атака на энергетические предприятия Энерго за последний месяц. По предварительной информации, пострадавших нет.

— В результате вражеского удара энергетическое оборудование предприятия получило существенные повреждения. После окончания обстрелов работники предприятия оперативно приступят к устранению последствий и возобновлению работы, — говорится в сообщении.

На объектах находятся только критически необходимые сотрудники, а все остальные работают в удаленном режиме ради безопасности, отметили в компании.

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В энергокомпании отметили, что продолжают делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы в условиях ракетных атак.

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Источник: ДТЭК Энерго

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