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Факти / Надзвичайні події

Російські війська обстріляли ще одне підприємство ДТЕК Енерго

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Російські війська обстріляли ще одне підприємство ДТЕК Енерго
Фото: Офіс президента

Російські війська продовжують завдавати систематичних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Сьогодні внаслідок обстрілів вчергове пошкоджено одне з підприємств ДТЕК Енерго.

У компанії зазначили, що це вже 12-та ворожа атака на енергетичні підприємства Енерго за останній місяць. За попередньою інформацію, постраждалих немає.

– Внаслідок ворожого удару енергетичне обладнання підприємства зазнало суттєвих ушкоджень. Після закінчення обстрілів працівники підприємства оперативно розпочнуть усунення наслідків та відновлення роботи, – йдеться у повідомленні.

На об’єктах перебувають лише критично необхідні співробітники, а всі інші працюють у віддаленому режимі заради безпеки, наголосили у компанії.

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В енергокомпанії зазначили, що продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах ракетних атак.

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Джерело: ДТЕК Енерго

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