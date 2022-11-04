Вытерпеть российский энерготеррор – наша национальная задача: Зеленский об отключении света

Ноябрь, 03 в 23:24

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что вытерпеть российский энерготеррор, пройти это испытание на данный момент является национальной задачей для украинцев.

– Сам факт, что Россия прибегла к террору против энергетики, свидетельствует о слабости врага. Они не могут победить Украину на поле боя и потому пытаются вот так сломать наших людей – унизить украинцев, ударить по духу нашего народа, по сопротивлению наших людей. Верю, что это России не удастся, – отметил глава государства.

Также он призвал местные органы власти избегать ненужного использования электричества.

– Сейчас точно не время для ярких витрин, вывесок, реклам и прочего подобного освещения, – добавил Зеленский.

Кроме того, он обратился к энергокомпаниям с призывом активнее разъяснять людям, когда и почему отключают ту или иную улицу, тот или иной район.

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– Сейчас время именно таких микрокоммуникаций. Люди вправе знать. И если потребители обращаются и сообщают о той или иной несправедливости в энергообеспечении, пожалуйста, реагируйте на это немедленно. Работайте вместе с местными властями, — говорит президент.

Зеленский добавил, что также важно избегать несправедливости в этом вопросе.

— Если кто-то без света по восемь или десять часов, а через дорогу подключено все вместе с уличным освещением, то это однозначно несправедливо. Надо делать все, чтобы отключения были предсказуемыми и вполне понятными потребителям, — говорит он.

К тому же, глава государства сообщил, что только по состоянию на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей. В частности, в Киеве и десяти областях.

Также Зеленский проинформировал, что провел ряд важных встреч, в том числе с президентом Греции и представителями Конгресса США.