Смерть Стремоусова: что не так с фото места ДТП и видео Сальдо

Ноябрь, 09 в 21:58

В среду, 9 ноября, российские СМИ сообщили о смерти херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова.

Вначале эту информацию распространили промосковские Telegram-каналы, после чего подхватил рупор Кремля RT. Там заявили, что подтверждают смерть гауляйтера, ссылаясь на “силовые структуры”.

Сообщалось, что Стремоусов погиб в результате ДТП.

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Его смерть довольно быстро подтвердили в пресс-службе оккупационной “администрации Херсонской области”, однако “министерство здоровья” оккупантов заявило, что врачи должны сначала оценить “его состояние”. Врачи официально сообщили о его смерти после 19.00 и заявили еще о двух пострадавших в ДТП.

Есть ли подтверждение ДТП?

Российское пропагандистское издание РИА заявило, что причиной ДТП со Стремоусовым стал грузовик, водитель которого совершил “опасный маневр”.

Отмечалось, что автомобиль коллаборанта двигался из Херсона в сторону Мелитополя, но на полпути его как-то “подрезал” грузовик. По словам пропагандистов, после этого автомобиль со Стремоусовым разлетелся на две части. Также сказали, что шансов выжить у него не было из-за высокой скорости, с которой он двигался.

Российские СМИ опубликовали фотографии якобы с места аварии, в которой погиб Стремоусов.

Важно отметить, что на обнародованных фото якобы с места аварии с участием Стремоусова есть указатели направления движения. Из этого можно сделать вывод, что расстояние от Херсона до места аварии составляет 64 км.

В то же время оккупационная “власть” Херсонщины утверждает, что коллаборант погиб под Геническом. Однако расстояние до города от Херсона составляет более 200 км.

Также в Telegram-каналах распространяется версия, что Стремоусов погиб в ДТП в результате столкновения с военным грузовиком российских оккупантов.

Видео Сальдо – что с ним не так?

После 16.00 по киевскому времени в Telegram-каналах начало распространяться видео, на котором другой кремлевский приспешник и коллаборант Владимир Сальдо подтвердил смерть Стремоусова.

Метаданные свидетельствуют, что ролик Сальдо был записан за два часа до того, как появились первые сообщения о смерти Стремоусова.

Видеозапись была сделана в 14.01, а первая новость о смерти Стремоусова была опубликована прокремлевскими СМИ в 15.01.

Доподлинно неизвестно, действительно ли погиб коллаборант, была ли это имитация, ведь тела до сих пор не показали. Кроме смятого транспортного средства, показали еще снимок, на котором видно пятно красного цвета, напоминающее кровь.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил после 17.00, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о смерти Стремоумова.

В конце сентября Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора сообщили Стремоусову о подозрении в коллаборационизме.

Правоохранители установили, что он при поддержке вооруженных формирований РФ и представителей государства-агрессора провел ряд мероприятий по подготовке и организации проведения псевдореферендума.