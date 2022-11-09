Пропагандисты сообщают о смерти гауляйтера Кирилла Стремоусова

Ноябрь, 09 в 15:31

В ДТП погиб коллаборант Кирилл Стремоусов, которого россияне назначили “замглавой” Херсонской обладминистрации.

Информацию о смерти коллаборанта 9 ноября сообщили российские пропагандистские Telegram-каналы, а также кремлевский ресурс RT со ссылкой на якобы “силовые структуры”.

Его смерть также подтвердили в пресс-службе оккупационной “администрации Херсонской области”.

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Пропагандисты пишут, что обстоятельства аварии устанавливают.

В комментарии Суспильному первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сказал, что информация о гибели Стремоусова пока не подтверждена и допустил инсценировку смерти.

Оккупационный “минздрав Херсонской области” подтвердил лишь факт ДТП с участием Стремоусова. Там заявили, что информация о гибели — неофициальная и врачи сначала “оценят его состояние”.

После 16.00 смерть Стремоусова в ДТП подтвердил другой кремлевский приспешник и коллаборант Владимир Сальдо.

В конце сентября Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора сообщили Стремоусову о подозрении в коллаборационизме.

Правоохранители установили, что мужчина при поддержке вооруженных формирований РФ и представителей государства-агрессора провел ряд мероприятий по подготовке и организации проведения псевдореферендума.