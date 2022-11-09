Смерть Стремоусова: що не так з фото місця ДТП та відео Сальдо

Листопад, 09 в 21:58

У середу, 9 листопада, російські ЗМІ повідомили про смерть херсонського колаборанта Кирила Стремоусова.

Спершу цю інформацію поширили промосковські Telegram-канали, після чого підхопив рупор Кремля RT. Там заявили, що підтверджують смерть гауляйтера, посилаючись на “силові структури”.

Повідомлялося, що Стремоусов загинув внаслідок ДТП.

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Його смерть досить швидко підтвердили у пресслужбі окупаційної “адміністрації Херсонської області”, однак “міністерство здоров’я” окупантів заявило, що лікарі мають спершу оцінити “його стан”. Лікарі офіційно повідомили про його смерть після 19.00 та заявили про ще двох постраждалих у ДТП.

Чи є якесь підтвердження ДТП?

Російське пропагандистське видання РІА заявило, що причиною ДТП зі Стремоусовим стала вантажівка, водій якої здійснив “небезпечний маневр”.

Зазначалося, що автомобіль колаборанта рухався з Херсона у бік Мелітополя, але на півдорозі його якось “підрізала” вантажівка. За словами пропагандистів, після цього авто зі Стремоусовим розлетілося на дві частини. Також сказали, що шансів вижити у нього не було через високу швидкість, з якою він рухався.

Російські ЗМІ опублікували фотографії нібито з місця аварії, у якій загинув Стремоусов.

Важливо зазначити, що на оприлюднених фото з начебто місця аварії за участю Стремоусова є покажчики напрямку руху. З цього можна зробити висновок, що відстань від Херсону до місця аварії становить 64 км.

Водночас окупаційна “влада” Херсонщини стверджує, що колаборант загинув під Генічеськом. Однак відстань до цього міста від Херсона складає понад 200 км.

Також у Telegram-каналах поширюється версія, що Стремоусов загинув у ДТП внаслідок зіткнення з військовою вантажівкою російських окупантів.

Відео Сальдо – що з ним не так?

Після 16.00 за київським часом у Telegram-каналах почало поширюватися відео, на якому інший кремлівський посіпака та колаборант Володимир Сальдо підтвердив смерть Стремоусова.

Метадані свідчать, що ролик Сальдо було записано за дві години до того, як з’явилися перші повідомлення про смерть Стремоусова.

Відеозапис було зроблено о 14.01, а перша новина про смерть Стремоусова опублікована прокремлівськими ЗМІ о 15.01.

Достеменно невідомо, чи дійсно загинув колаборант, чи це була імітація, адже тіла досі не показали. Окрім зім’ятого транспортного засобу, показали ще знімок, на якому видно пляму червоного кольору, яка нагадує кров.

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив після 17.00, що не може підтвердити або спростувати інформацію щодо смерті Стремоумова.

Наприкінці вересня Служба безпеки України та Офіс генпрокурора повідомили Стремоусову про підозру у колабораціонізмі.

Правоохоронці встановили, що він за підтримки збройних формувань РФ та представників держави-агресора провів низку заходів щодо підготовки та організації проведення псевдореферендуму.