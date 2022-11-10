Росіяни розграбували церкву в Енергодарі: вивезли старовинні ікони

Листопад, 10 в 16:45

Російські загарбники вивезли з церкви ПЦУ на території тимчасово окупованого Енергодару сім православних ікон кінця XVIII – початку XIX століття.

Зокрема, окупанти відзвітувалися про викрадення семи ікон з церкви в Енергодарі, прикрившись “запобіганням незаконній спробі вивезення” зображень святих.

– Церковні цінності, які належать релігійній громаді, окупанти нібито передали до Мелітопольського державного краєзнавчого музею. Йдеться про ікони кінця XVIII – початку ХІХ століття, – повідомляє Центр національного спротиву.

Військові РФ активно грабують музейні фонди України. Частину культурної спадщини окупанти вивезли з музеїв у Криму, Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях, зокрема, з Мелітополя.

Зараз дивляться

Експерти вважають, що якщо окупанти викрадають ікони з музеїв чи церков, то це свідчить про те, що надалі загарбники вивезуть релігійні цінності на територію Російської Федерації.

Джерело: Центр національного спротиву