Росіяни розграбували церкву в Енергодарі: вивезли старовинні ікони
Російські загарбники вивезли з церкви ПЦУ на території тимчасово окупованого Енергодару сім православних ікон кінця XVIII – початку XIX століття.
Зокрема, окупанти відзвітувалися про викрадення семи ікон з церкви в Енергодарі, прикрившись “запобіганням незаконній спробі вивезення” зображень святих.
– Церковні цінності, які належать релігійній громаді, окупанти нібито передали до Мелітопольського державного краєзнавчого музею. Йдеться про ікони кінця XVIII – початку ХІХ століття, – повідомляє Центр національного спротиву.
Військові РФ активно грабують музейні фонди України. Частину культурної спадщини окупанти вивезли з музеїв у Криму, Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях, зокрема, з Мелітополя.
Експерти вважають, що якщо окупанти викрадають ікони з музеїв чи церков, то це свідчить про те, що надалі загарбники вивезуть релігійні цінності на територію Російської Федерації.
Джерело: Центр національного спротиву