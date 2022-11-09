Мех, генератор и лампа для ногтей: следователи установили, что россияне украли под Киевом

Ноябрь, 09 в 19:37

Следователи установили личности не менее 18 российских военных, которые украли имущество из домов украинцев в Бучанском районе под Киевом. Оккупанты присылали вещи в Россию через почтовое отделение в Беларуси.

Об этом свидетельствуют данные из Госреестра двух судебных решений о заочном аресте четырех подозреваемых.

По данным дела, один нацгвардеец отправил в Бирабиджан посылку весом на 60 кг, в которой были шлифмашина, бензопила, пароочиститель, ноутбук, блендер, набор кастрюль, шесть удочек и два спиннинга.

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Второй российский нацгвардеец отправил в Москву посылку на 20 кг, в которой были электрошлифовальная машина, шлифмашина, электродрель, планшет, электропила, генератор, две бензопилы, одежда, косметика, двуспальный матрас и ноутбук.

Боец 46 пулеметно-артиллерийского полка РФ отправил в Алтайский край посылку весом 3,8 кг, в которой упаковал металлоискатель, бензопилу, планшет, машинку для стрижки, автомобильный телевизор и точилку для инструментов.

Однако военный 56 гвардейского десантно-штурмового казачьего полка РФ направил наибольшую посылку весом 150 кг. Вероятно, он украл вещи украинцев не только для себя.

В ней были: планшет, материнская плата, видеокарта, компьютерный блок питания, процессор, игровая приставка и ее контроллеры, лампа для ногтей, музыкальная колонка, машинка для стрижки волос, шлифмашина, набор инструментов, аккумуляторный шуруповерт, сварочный аппарат, мех из натуральной дубленки, два бытовых газовых цилиндра, инструменты для заточки инструментов.

По данным Госреестра, все имущество было похищено из частных домов украинцев в селе Блиставица Бучанского района.

Четырех российских военных объявили в международный розыск по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), за который предусмотрено до 12 лет тюремного заключения.