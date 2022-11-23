В Киевской области слышны взрывы: сработала ПВО
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Киевской области во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы. Поступает информация, что сработала ПВО.
Пока официального подтверждения нет.
Напомним, что в Запорожской и Полтавской областях прогремели взрывы.
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Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области во время воздушной тревоги было сбито вражескую ракету. Местные паблики уточняют, что ПВО работает в Кривом Роге.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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