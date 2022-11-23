Ноябрь, 23 в 13:56

В Киевской области во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы. Поступает информация, что сработала ПВО.

Пока официального подтверждения нет.

Напомним, что в Запорожской и Полтавской областях прогремели взрывы.

Сейчас смотрят

Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области во время воздушной тревоги было сбито вражескую ракету. Местные паблики уточняют, что ПВО работает в Кривом Роге.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.