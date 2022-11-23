Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

На Кіровоградщині є удари по енергооб’єкту, область без світла – очільник ОВА

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На Кіровоградщині є удари по енергооб’єкту, область без світла – очільник ОВА
Фото: Pixabay

У Кіровоградській області українці залишилися без електропостачання через ракетні удари по одному з енергетичних об’єктів 23 листопада.

Про це повідомляє очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. За його словами, наразі вся область, як й інші регіони, без світла.

– Ворожі прильоти по енергетичному об’єкту. Область, як і низка інших регіонів, без світла. Не панікуйте! Бригади енергетиків починають аварійно-відновлювальні роботи, – наголошує він.

У Чернігівській області всі споживачі залишилися без електропостачання, водночас відключені енергоблоки Хмельницької АЕС.

Зараз дивляться

Загалом наразі без світла залишаються, зокрема, Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса, Миколаїв, Суми, Черкаси, Хмельницький, Житомирщина, Волинь, Вінниця та Полтава.

Читайте
Росія атакувала багатоповерхівку у Вишгороді – є загиблі та поранені

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка