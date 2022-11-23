На Кіровоградщині є удари по енергооб’єкту, область без світла – очільник ОВА

Листопад, 23 в 16:04

У Кіровоградській області українці залишилися без електропостачання через ракетні удари по одному з енергетичних об’єктів 23 листопада.

Про це повідомляє очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. За його словами, наразі вся область, як й інші регіони, без світла.

– Ворожі прильоти по енергетичному об’єкту. Область, як і низка інших регіонів, без світла. Не панікуйте! Бригади енергетиків починають аварійно-відновлювальні роботи, – наголошує він.

У Чернігівській області всі споживачі залишилися без електропостачання, водночас відключені енергоблоки Хмельницької АЕС.

Зараз дивляться

Загалом наразі без світла залишаються, зокрема, Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса, Миколаїв, Суми, Черкаси, Хмельницький, Житомирщина, Волинь, Вінниця та Полтава.