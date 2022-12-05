На территории Молдовы у границы с Украиной нашли ракету
Одна из ракет в результате российских обстрелов в понедельник, 5 декабря, упала на территорию Молдовы.
Снаряд упал возле города Бричаны, о чем сообщает молдавская редакция Радио Свободы.
— Недавно вблизи города Бричаны, во фруктовом саду, была обнаружена ракета. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции, которая из-за сегодняшних российских бомбардировок усилила свою бдительность, — говорится в заявлении МВД Молдовы.
Пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень внимания в районе городов Бричаны и Окница.
Местность, где была обнаружена ракета, окружена полицией и пограничными патрулями. На месте происшествия работают специализированные службы МВД и чрезвычайники.
По словам мэра города Бричаны Виталия Городинщии, ракета упала около 15:00 по местному времени.
Город Бричаны расположен недалеко от границы Украины и в 230 км от Кишинева.
Также молдавские СМИ сообщили, что после ракетных атак со стороны России на территории Украины в Молдове наблюдаются проблемы со светом.
Российские ракеты не в первый раз нарушают воздушное пространство Молдовы. В начале октября три крылатые ракеты, запущенные с российских кораблей, пролетели через территорию Молдовы в районе села Кобасная и муниципалитета Сорока.
31 октября российская ракета, сбитая украинской зенитной системой, упала на территорию села Наславча Окницкого района на северной границе с Украиной.