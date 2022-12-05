Декабрь, 05 в 16:11

Одна из ракет в результате российских обстрелов в понедельник, 5 декабря, упала на территорию Молдовы.

Снаряд упал возле города Бричаны, о чем сообщает молдавская редакция Радио Свободы.

— Недавно вблизи города Бричаны, во фруктовом саду, была обнаружена ракета. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции, которая из-за сегодняшних российских бомбардировок усилила свою бдительность, — говорится в заявлении МВД Молдовы.

Пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень внимания в районе городов Бричаны и Окница.

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Местность, где была обнаружена ракета, окружена полицией и пограничными патрулями. На месте происшествия работают специализированные службы МВД и чрезвычайники.

По словам мэра города Бричаны Виталия Городинщии, ракета упала около 15:00 по местному времени.

Город Бричаны расположен недалеко от границы Украины и в 230 км от Кишинева.

Также молдавские СМИ сообщили, что после ракетных атак со стороны России на территории Украины в Молдове наблюдаются проблемы со светом.

Российские ракеты не в первый раз нарушают воздушное пространство Молдовы. В начале октября три крылатые ракеты, запущенные с российских кораблей, пролетели через территорию Молдовы в районе села Кобасная и муниципалитета Сорока.

31 октября российская ракета, сбитая украинской зенитной системой, упала на территорию села Наславча Окницкого района на северной границе с Украиной.

Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova