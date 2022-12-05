Грудень, 05 в 16:11

Одна з ракет у результаті російського обстрілу у понеділок, 5 грудня, впала на територію Молдови.

Снаряд впав біля міста Бричани, про що передає молдовська редакція Радіо Свободи.

— Нещодавно поблизу міста Бричани, у фруктовому саду, виявили ракету. Вибухонебезпечний предмет виявив патруль прикордонної поліції, яка через сьогоднішні російські бомбардування посилила свою пильність, – йдеться в заяві МВС Молдови.

Прикордонна поліція посилила патрулювання та підвищила рівень уваги в районі міст Бричани та Окниця.

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Наразі місцевість, де було виявлено ракету, оточена поліцією та прикордонними патрулями. На місці події працюють спеціалізовані служби МВС та надзвичайники.

За словами мера міста Бричани Віталія Городинщії, ракета впала близько 15:00 за місцевим часом.

Місто Бричани розташоване недалеко від кордону України та на відстані 230 км від Кишинева.

Також молдовські ЗМІ повідомили, що після ракетних атак з боку Росії по території України у Молдові спостерігаються проблеми зі світлом.

Російські ракети не вперше порушують повітряний простір Молдови. На початку жовтня три крилаті ракети, запущені з російських кораблів, пролетіли через територію Молдови в районі села Кобасна та муніципалітету Сорока.

31 жовтня російська ракета, збита українською зенітною системою, впала на територію села Наславча Окницького району, що на північному кордоні з Україною.

Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova