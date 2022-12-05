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Факти / Надзвичайні події

На території Молдови біля кордону з Україною знайшли ракету

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
На території Молдови біля кордону з Україною знайшли ракету

Одна з ракет у результаті російського обстрілу у понеділок, 5 грудня, впала на територію Молдови.

Снаряд впав біля міста Бричани, про що передає молдовська редакція Радіо Свободи.

— Нещодавно поблизу міста Бричани, у фруктовому саду, виявили ракету. Вибухонебезпечний предмет виявив патруль прикордонної поліції, яка через сьогоднішні російські бомбардування посилила свою пильність, – йдеться в заяві МВС Молдови.

Прикордонна поліція посилила патрулювання та підвищила рівень уваги в районі міст Бричани та Окниця.

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Наразі місцевість, де було виявлено ракету, оточена поліцією та прикордонними патрулями. На місці події працюють спеціалізовані служби МВС та надзвичайники.

Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

За словами мера міста Бричани Віталія Городинщії, ракета впала близько 15:00 за місцевим часом.

Скріншот: Google Maps

Місто Бричани розташоване недалеко від кордону України та на відстані 230 км від Кишинева.

Також молдовські ЗМІ повідомили, що після ракетних атак з боку Росії по території України у Молдові спостерігаються проблеми зі світлом.

Російські ракети не вперше порушують повітряний простір Молдови. На початку жовтня три крилаті ракети, запущені з російських кораблів, пролетіли через територію Молдови в районі села Кобасна та муніципалітету Сорока.

31 жовтня російська ракета, збита українською зенітною системою, впала на територію села Наславча Окницького району, що на північному кордоні з Україною.

Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Джерело: Радіо Свобода
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