Приговоренный к 5 годам за терроризм брат Царева просится на обмен в РФ — СБУ
Брат бывшего нардепа-изменника Олега Царева — Михаил признан виновным в подготовке взрывов в Днепропетровской области и приговорен к реальному сроку заключения.
Как сообщила пресс-служба СБУ, теперь Михаил Царев просит включить его в обмен в РФ.
Сотрудники Службы безопасности задержали брата Царева в мае этого года во время спецоперации в Днепре. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет за решеткой с учетом сотрудничества со следствием.
— Теперь осужденный просит включить его в списки обмена на украинцев, которые находятся в плену у рашистов, — сообщили в СБУ.
По данным следствия, злоумышленник выполнял задачи российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в области. Он подготовил серию взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры.
В СБУ добавили, что за это оккупанты обещали ему “кресло” главы Днепропетровской областной государственной администрации в случае захвата региона.
— Однако, сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили злоумышленника и установили за ним контроль еще на первичном этапе подрывной деятельности, — информируют СБУ.
Во время обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения терактов, банковские карточки и паспорта гражданина РФ.
Суд признал фигуранта виновным по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.