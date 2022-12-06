Приговоренный к 5 годам за терроризм брат Царева просится на обмен в РФ — СБУ

Декабрь, 06 в 16:16

Брат бывшего нардепа-изменника Олега Царева — Михаил признан виновным в подготовке взрывов в Днепропетровской области и приговорен к реальному сроку заключения.

Как сообщила пресс-служба СБУ, теперь Михаил Царев просит включить его в обмен в РФ.

Сотрудники Службы безопасности задержали брата Царева в мае этого года во время спецоперации в Днепре. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет за решеткой с учетом сотрудничества со следствием.

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— Теперь осужденный просит включить его в списки обмена на украинцев, которые находятся в плену у рашистов, — сообщили в СБУ.

По данным следствия, злоумышленник выполнял задачи российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в области. Он подготовил серию взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры.

В СБУ добавили, что за это оккупанты обещали ему “кресло” главы Днепропетровской областной государственной администрации в случае захвата региона.

— Однако, сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили злоумышленника и установили за ним контроль еще на первичном этапе подрывной деятельности, — информируют СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения терактов, банковские карточки и паспорта гражданина РФ.

Суд признал фигуранта виновным по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.