Засуджений до 5 років за тероризм брат Царьова проситься на обмін у РФ — СБУ

Грудень, 06 в 16:16

Брата колишнього нардепа-зрадника Олега Царьов – Михайла визнано винним у підготовці вибухів у Дніпропетровській області та засуджено до реального терміну ув’язнення.

Як повідомила пресслужба СБУ, тепер Михайло Царьов просить включити його в обмін у РФ.

Співробітники Служби безпеки затримали брата Царьова у травні цього року під час спецоперації у Дніпрі. Суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років за ґратами з огляду на співпрацю зі слідством.

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— Тепер засуджений просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають у полоні у рашистів, – повідомили в СБУ.

За даними слідства, зловмисник виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області. Він здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної та критичної інфраструктури.

В СБУ додали, що за це окупанти обіцяли йому “крісло” голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у разі захоплення регіону.

— Утім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника та встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності, – інформують у СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаній схованці зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина РФ.

Суд визнав фігуранта винним за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.