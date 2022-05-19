Май, 19 в 14:20

Служба безопасности Украины задержала брата пророссийского политика Олега Царева при попытке организовать диверсию в восточных регионах.

По данным украинской спецслужбы, этот родственник экс-нардепа — изменника, инициатора “Новороссии” и приспешника президента-беглеца Януковича, пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области.

После полномасштабного вторжения он был уверен в быстрой победе РФ и ждал обещанного ему кресла главы Днепропетровской областной государственной администрации.

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Когда надежды не оправдались, он стал получать указания от своих кураторов. Его задачей было дестабилизировать ситуацию в регионе за счет проведения серии взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры.

В ходе санкционированных обысков сотрудники СБУ обнаружили в специально оборудованном схроне оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения диверсий, банковские карты и паспорта гражданина РФ.

По данным следствия, брат экс-нардепа — изменника проживал в Днепре со времен Революции достоинства. Он не разделял общественных настроений и все эти годы вел тихий образ жизни и поддерживал связь с скрывавшимся на территории России братом.

Ему объявлено о подозрении по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса. В ближайшее время планируется избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Недавно СБУ заблокировала деятельность местного отделения партии Шария в Ровенской области. Отмечается, что было разоблачено более 300 человек, проводивших специальные информационные операции в пользу РФ.