Грудень, 18 в 13:18

У російському місті Бєлгород повідомляють про вибухи у неділю, 18 грудня. В одному з кварталів видно дим.

Російська влада традиційно каже про роботу своєї ППО. За словами губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, відомо про чотирьох постраждалих після роботи російської ППО.

Жителі Бєлгорода заявили, що чули серію вибухів у небі.

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У місцевих Telegram-каналах публікують фото вибитих вікон.

Уламки також попадали на автомобілі росіян.

Напередодні також повідомлялося про вибухи у російському Бєлгороді, а також в окупованих Сімферополі та Бахчисараї, що в Криму. Ані влада Бєлгорода, ані окупаційні адміністрації в Криму не коментували вибухи.