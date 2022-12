В Брянской области России, а именно в городе Клинцы, сообщают о взрывах вечером в среду, 14 декабря.

Вскоре губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что якобы над Клинцами сработала система ПВО.

И заявил, что якобы “все ракеты, выпущенные ВСУ, были сбиты”.

Накануне ночью в Клинцах раздался мощный взрыв. Александр Богомаз обвинил в обстреле украинскую армию и заявил, что российские силы ПВО якобы сбили все ракеты, но ее обломки рухнули на территории промзоны.

Но впоследствии из города Клинцы начали появляться видео с места взрыва с воронкой и опрокинутой бронемашиной. Эти кадры противоречат словам российского губернатора о том, что ракету сбила ПВО.

Ukrainian forces appear to have hit the main base of the Russian 488th Motor Rifle Regiment in Klintsy, Bryansk Oblast.

Size of the crater indicates a fairly large warhead, possibly from an OTR-21 Tochka SRBM. pic.twitter.com/zUut3CVOfB

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 13, 2022