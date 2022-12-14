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Факты / Происшествия

В Клинцах в Брянской области снова взрывы: накануне там случилась “бавовна” в воинской части

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
бавовна Клинці

В Брянской области России, а именно в городе Клинцы, сообщают о взрывах вечером в среду, 14 декабря.

Вскоре губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что якобы над Клинцами сработала система ПВО.

И заявил, что якобы “все ракеты, выпущенные ВСУ, были сбиты”.

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Накануне ночью в Клинцах раздался мощный взрыв. Александр Богомаз обвинил в обстреле украинскую армию и заявил, что российские силы ПВО якобы сбили все ракеты, но ее обломки рухнули на территории промзоны.

Но впоследствии из города Клинцы начали появляться видео с места взрыва с воронкой и опрокинутой бронемашиной. Эти кадры противоречат словам российского губернатора о том, что ракету сбила ПВО.

Город Клинцы расположены примерно в 60 км от границы с Черниговской областью Украины. В этом городе дислоцируется мотострелковый полк ВС РФ.

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