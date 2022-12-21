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Факты / Происшествия

Обязаны перерезать логистику врагу: Малюк о Крымском мосту

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Василь Малюк

По всем канонам ведения войны Украина должна была перерезать такой логистический путь врага, как незаконный Крымский мост.

Об этом в интервью одному из украинских телеканалов рассказал исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.

В то же время, он отметил, что подробности событий можно будет обнародовать после победы нашей страны в войне.

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— Согласно нормам международного права, нормам действующего законодательства, обычаям ведения войны и исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны перерезать там логистику врагу.

Вместе с тем сегодня вам вообще я не могу каким-то образом это прокомментировать и рассказать какие-то детали. Со временем все станет известно, – сказал Малыш.

Он добавил, что сейчас очень интересно наблюдать за российским псевдоследствием, где по данным Малыша, задержаны уже 22 гражданина России.

— Пытают их, проводят полиграфические исследования. Мне любопытно, на что они выйдут. Давайте будем наблюдать. Все детали мы узнаем после нашей победы, – добавил глава СБУ.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Пламя охватило железнодорожное полотно и повредило автодорогу.

Россияне заявили, что загорелась цистерна топлива в хвосте грузового поезда. Впоследствии появилась информация о том, что взрыв на Крымском мосту вызвал грузовик, пострадала также легковушка.

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Источник: Наталия Мосейчук

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