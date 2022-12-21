Обязаны перерезать логистику врагу: Малюк о Крымском мосту
По всем канонам ведения войны Украина должна была перерезать такой логистический путь врага, как незаконный Крымский мост.
Об этом в интервью одному из украинских телеканалов рассказал исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.
В то же время, он отметил, что подробности событий можно будет обнародовать после победы нашей страны в войне.
— Согласно нормам международного права, нормам действующего законодательства, обычаям ведения войны и исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны перерезать там логистику врагу.
Вместе с тем сегодня вам вообще я не могу каким-то образом это прокомментировать и рассказать какие-то детали. Со временем все станет известно, – сказал Малыш.
Он добавил, что сейчас очень интересно наблюдать за российским псевдоследствием, где по данным Малыша, задержаны уже 22 гражданина России.
— Пытают их, проводят полиграфические исследования. Мне любопытно, на что они выйдут. Давайте будем наблюдать. Все детали мы узнаем после нашей победы, – добавил глава СБУ.
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Пламя охватило железнодорожное полотно и повредило автодорогу.
Россияне заявили, что загорелась цистерна топлива в хвосте грузового поезда. Впоследствии появилась информация о том, что взрыв на Крымском мосту вызвал грузовик, пострадала также легковушка.
Источник: Наталия Мосейчук