Октябрь, 08 в 11:42

Информация о взрывах во временно оккупированном Крыму появилась 8 октября около 06:40.

После этого в сети начали публиковать фото и видео пожара. На кадрах было видно, что горит Крымский мост (его еще называют Керченский).

В частности, пламя охватило железнодорожное полотно. Также на кадрах можно увидеть повреждения на автодороге.

Сейчас смотрят

Версия россиян, что произошло на Крымском мосту

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что на одном из участков Крымского моста якобы загорелась цистерна с топливом.

Позже агентство РБК со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявило, что на мосту взорвали грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Также российские СМИ со ссылкой на оккупацию власти пишут, что на Крымском мосту частично обрушились два автомобильных пролета.

МЧС РФ сообщило, что открытое возгорание на железнодорожном составе с дизельным топливом уже ликвидировано.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту. А российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию.

Видео момента взрыва

Сильный взрыв на Крымском мосту, а позже и пожар зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как автомобили двигаются по мосту. В определенный момент происходит мощный взрыв.

Последствия взрыва на Крымском мосту

Российские СМИ пишут, что на обеих частях моста движение закрыто. Так называемые местные власти объявили о запуске паромной переправы.

Железнодорожный оператор Гранд Сервис Экспресс сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту также остановлено, как и продажа билетов.

В социальных сетях опубликовали видео последствия мощного взрыва на Крымском мосту. На кадрах виден разломанный пополам автомобильный пролет моста – он лежит в воде.

Реакция Украины

В Украине достаточно лаконично отреагировали на подрыв Крымского моста, отметив, что это — только начало.

В частности, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано.

Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Член делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия, комментируя пожар на Крымском мосту, заявил, что российская незаконная стройка начинает разваливаться и загораться.

Что происходит в самом Крыму

После пожара на Крымском мосту жители оккупированного Россией полуострова запаниковали. Об этом свидетельствуют очереди за топливом, которые наблюдаются на АЗС.

В российском Минэнерго сообщили, что запасов бензина и дизельного топлива на полуострове хватит минимум на 15 дней.

Также российские СМИ пишут, что оккупационные власти Крыма ограничили продажу бакалейных товаров до 3 кг в одни руки для избежания создания искусственного ажиотажа на фоне пожара на мосту и проблем с сообщением с материковой частью России.

Хотя позже информацию опровергли и заявили, что такие ограничения якобы были введены еще во время пандемии коронавируса.

Значение Крымского моста

Еще раньше в Офисе президента говорили, что Крымский мост является объектом незаконного строительства, поэтому он должен быть демонтирован.

В частности, Михаил Подоляк объяснял, что он наносит ущерб экологии полуострова.

Со своей стороны генерал-майор Дмитрий Марченко заявлял, что уничтожение Крымского моста необходимо для освобождения Крыма.

Он объяснял, что это нужно, чтобы лишить оккупантов возможности предоставлять резервы и усиливать свои войска с территории России.

Также ранее военный эксперт Олег Жданов объяснял, что удар по Крымскому мосту позволил бы прервать поставки вооружения и техники войскам РФ сразу на трех направлениях фронта в Украине.

– Это артерия поставок оружия и резервов с материковой России в южную группировку российских войск. Мы бы закрыли эту “лавочку” и забыли о поставках оружия и боеприпасов со стороны Крыма на Херсонское направление, и на Запорожское направление, и на Криворожское направление, — рассказал эксперт.

Кстати, по словам Жданова, не обязательно уничтожать объект – достаточно повредить рельсы на железнодорожном мосту и дорожное покрытие, чтобы он перестал функционировать.

Фото: ЧП Крым