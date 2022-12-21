Зобов’язані перерізати логістику ворогу: Малюк про Кримський міст

Грудень, 21 в 13:55

За всіма канонами ведення війни, Україна мала перерізати такий логістичний шлях ворога, як незаконний Кримський міст.

Про це в інтерв’ю одному з українських телеканалів розповів виконувач обов’язків голови СБУ Василь Малюк.

Водночас він зазначив, що подробиці подій можна буде оприлюднити після перемоги нашої країни у війні.

Зараз дивляться

— Відповідно до норм міжнародного права, норм чинного законодавства, звичаїв ведення війни і виходячи з аналізу оперативної обстановки, ми просто зобов’язані перерізати там логістику ворогу. Разом з тим сьогодні вам назагал я не можу якимось чином це прокоментувати і розповісти якісь деталі. З часом все стане відомо, – сказав Малюк.

Він додав, що зараз дуже цікаво спостерігати за російським псевдослідством, де за даними Малюка, затримано вже 22 громадян Росії.

— Катують їх, проводять поліграфічні дослідження. Мені цікаво, на що вони вийдуть. Давайте будемо спостерігати. Всі деталі ми дізнаємося після нашої перемоги, – додав глава СБУ.

Вибух на Кримському мосту стався зранку 8 жовтня. Полум’я охопило залізничне полотно та пошкодило автошлях. За даними ЗМІ, за вибухом на самобудові окупантів стоїть СБУ.

Росіяни заявили, що загорілася цистерна палива у хвості вантажного поїзда. Згодом з’явилася інформація про те, що вибух на Кримському мосту спричинила вантажівка, постраждав також легковик.

Джерело: Наталія Мосейчук