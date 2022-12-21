Было непросто: Малюк рассказал, как происходило задержание экс-главы СБУ в Крыму
Операция по задержанию экс-главы СБУ в АР Крым Олега Кулинича длилась больше года.
Ее вел временный исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, о чем сам рассказал в интервью.
– Это было очень непросто. Я занимался этим вопросом только с одним сотрудником. Я это называю интеллектуальной контрразведкой. На это иногда уходят годы. В ситуации с Кулиничем это было больше года, — заметил Малюк.
Он также рассказал, как враг собирал агентурные сообщения из Украины.
— В Москве присутствует офис Сивковича-Клюева. Это своего рода “кротоферма”. Основная задача – сбор информации по Украине. В частности, в офисе присутствуют кадровые сотрудники пяти служб ФСБ РФ. И непосредственно они сотрудничали с Кулиничем, – отметил он.
Что известно о задержании Кулинича?
В марте стало известно, что президент Владимир Зеленский уволил Олега Кулинича с должности начальника управления СБУ в АР Крым.
Он был задержан в июле по подозрению в государственной измене. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Кулиничу сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Источник: Наталия Мосейчук