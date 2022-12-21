Декабрь, 21 в 12:49

Операция по задержанию экс-главы СБУ в АР Крым Олега Кулинича длилась больше года.

Ее вел временный исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, о чем сам рассказал в интервью.

– Это было очень непросто. Я занимался этим вопросом только с одним сотрудником. Я это называю интеллектуальной контрразведкой. На это иногда уходят годы. В ситуации с Кулиничем это было больше года, — заметил Малюк.

Он также рассказал, как враг собирал агентурные сообщения из Украины.

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— В Москве присутствует офис Сивковича-Клюева. Это своего рода “кротоферма”. Основная задача – сбор информации по Украине. В частности, в офисе присутствуют кадровые сотрудники пяти служб ФСБ РФ. И непосредственно они сотрудничали с Кулиничем, – отметил он.

Что известно о задержании Кулинича?

В марте стало известно, что президент Владимир Зеленский уволил Олега Кулинича с должности начальника управления СБУ в АР Крым.

Он был задержан в июле по подозрению в государственной измене. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Кулиничу сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Источник: Наталия Мосейчук