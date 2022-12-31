Город легче делать с “нуля”, чем восстанавливать: Буданов о ситуации в Бахмуте
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Россия почти полностью разрушила Бахмут в Донецкой области и сделала его непригодным для жизни.
Об этом в интервью в эфире Єдиних новин заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
По его словам, военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая.
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– Там катастрофа сам город. Но, по моему пониманию, этот город в принципе больше как город не существует. Определенные районы восстановлению точно не подлежат. Я не строитель, однако этот город легче уже делать с “нуля”, чем отстраивать, – сказал он.
Руководитель ГУР отметил, что россияне разрушили Бахмут и сделали совершенно непригодным для жизни очередной город.
К слову, вокруг Бахмута украинские защитники сдерживают каждый день до 20 атак российских войск.