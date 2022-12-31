Ракетні удари у Києві, Миколаєві, Запоріжжі, Хмельницькому: що відомо про атаку РФ по Україні перед Новим роком
Перед Новим роком армія Росії знову завдала масованих ракетних ударів по різних містах України. Під ворожі удари потрапили Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Миколаїв та інші населені пункти.
За останніми даними, є постраждалі, також відомо про загиблих внаслідок ракетної атаки РФ. Що відомо про обстріл України 31 грудня 2022 року – далі у матеріалі Фактів ICTV.
Київ
У Києві вже відомо про 22 постраждалих, ще один літний чоловік загинув. Загалом вибухи сталися у Печерському, Голосіївському, Святошинському, Дніпровському районах столиці, внаслідок яких є руйнування.
Під час атаки на Київ поранено і журналіста з Японії. Медики надають йому необхідну допомогу, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі. Уламки ракети впали на стадіон Темп у Святошинському районі, а на палаці Україна вилетіли шибки та вікна від ударів російських ракет.
У Солом’янському районі внаслідок падіння уламка ракети між трьома будинками пошкоджена газова труба. За іншою адресою ракета влучила у приватний будинок, який зруйновано.
У Голосіївському районі внаслідок попадання уламка ракети у город приватного сектору частково пошкоджено допоміжні будівлі. За іншою адресою внаслідок потрапляння уламків збитої ракети на спортивний майданчик вибито шибки в п’яти адміністративних будівлях.
У Печерському районі внаслідок влучання ракети зруйновано секції недіючого готелю з першого до п’ятого поверхів. У Дніпровському районі за двома адресами уламки ракети потрапили у зелену зону.
Миколаїв
У Миколаєві шестеро людей поранено – трьох госпіталізовано, ще трьом надали медичну допомогу на місці, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Хмельницький
Місто Хмельницький російські загарбники атакували ракетами, внаслідок чого поранено дві людини. У Хмельницькій області загалом внаслідок обстрілу поранено щонайменше чотири людини, повідомляють в ОВА.
Запоріжжя
Вибухи лунали й у Запоріжжі, де внаслідок ракетних ударів пошкоджено житлові будинки. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, зазначає радник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
– Шановні земляки! Прошу сьогодні та завтра обов`язково дотримуватися правил повітряної тривоги. Ворог не полишає намірів зіпсувати нам свята! Будьмо обережними та обачливими, – закликає очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Краматорськ
У Краматорську російська армія обстріляла ракетами промислову зону, повідомляє міська рада. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Місцеві Telegram-канали повідомляли й про вибухи у Тернопільській, Вінницькій та Київській областях, проте поки уточненої інформації не надходило.
Вибухи пролунали й на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, відомо про удари по Кримському півострову – вибухи прогриміли в Євпаторії та повторні у Джанкої.