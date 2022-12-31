Грудень, 31 в 18:06

Перед Новим роком армія Росії знову завдала масованих ракетних ударів по різних містах України. Під ворожі удари потрапили Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Миколаїв та інші населені пункти.

За останніми даними, є постраждалі, також відомо про загиблих внаслідок ракетної атаки РФ. Що відомо про обстріл України 31 грудня 2022 року – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Київ

У Києві вже відомо про 22 постраждалих, ще один літний чоловік загинув. Загалом вибухи сталися у Печерському, Голосіївському, Святошинському, Дніпровському районах столиці, внаслідок яких є руйнування.

Зараз дивляться

Під час атаки на Київ поранено і журналіста з Японії. Медики надають йому необхідну допомогу, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі. Уламки ракети впали на стадіон Темп у Святошинському районі, а на палаці Україна вилетіли шибки та вікна від ударів російських ракет.

Ракетні удари у Києві, Миколаєві, Запоріжжі, Хмельницькому: що відомо про атаку РФ по Україні перед Новим роком / 2 фотографии

У Солом’янському районі внаслідок падіння уламка ракети між трьома будинками пошкоджена газова труба. За іншою адресою ракета влучила у приватний будинок, який зруйновано.

У Голосіївському районі внаслідок попадання уламка ракети у город приватного сектору частково пошкоджено допоміжні будівлі. За іншою адресою внаслідок потрапляння уламків збитої ракети на спортивний майданчик вибито шибки в п’яти адміністративних будівлях.

У Печерському районі внаслідок влучання ракети зруйновано секції недіючого готелю з першого до п’ятого поверхів. У Дніпровському районі за двома адресами уламки ракети потрапили у зелену зону.

Миколаїв

У Миколаєві шестеро людей поранено – трьох госпіталізовано, ще трьом надали медичну допомогу на місці, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Ракетні удари у Києві, Миколаєві, Запоріжжі, Хмельницькому: що відомо про атаку РФ по Україні перед Новим роком / 7 фотографий

Хмельницький

Місто Хмельницький російські загарбники атакували ракетами, внаслідок чого поранено дві людини. У Хмельницькій області загалом внаслідок обстрілу поранено щонайменше чотири людини, повідомляють в ОВА.

Запоріжжя

Вибухи лунали й у Запоріжжі, де внаслідок ракетних ударів пошкоджено житлові будинки. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, зазначає радник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Шановні земляки! Прошу сьогодні та завтра обов`язково дотримуватися правил повітряної тривоги. Ворог не полишає намірів зіпсувати нам свята! Будьмо обережними та обачливими, – закликає очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Краматорськ

У Краматорську російська армія обстріляла ракетами промислову зону, повідомляє міська рада. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Місцеві Telegram-канали повідомляли й про вибухи у Тернопільській, Вінницькій та Київській областях, проте поки уточненої інформації не надходило.

Вибухи пролунали й на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, відомо про удари по Кримському півострову – вибухи прогриміли в Євпаторії та повторні у Джанкої.