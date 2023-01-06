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Факты / Происшествия

В Херсоне раздаются мощные взрывы

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
обстріл лікарні в Херсоні

Сегодня, 6 января, с самого утра в Херсоне прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Есть информация о пожаре в частном секторе. На месте находятся экстренные службы.

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За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли шесть человек, четверо жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате обстрелов погибли четыре человека. В самом Херсоне погиб молодой парень из-за попадания снаряда в жилой дом, а в Бериславе погибла семья — муж, мать и 12-летний ребенок.

Фото: Херсонская ОВА

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