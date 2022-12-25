Рождественское утро в Херсоне началось со взрывов
В Херсоне в рождественское утро слышны мощные взрывы.
Об этом пишут местные паблики. Отмечается, что российские военные преступники снова атакуют жилые кварталы из артиллерии.
— Рождественское утро и очередное доказательство, что у террористов РФ не осталось ничего человеческого, — говорится в сообщении.
Известно, что воздушная тревога в Херсонской области была объявлена в 9:20.
Ждем официальную информацию.
Также на утро 25 декабря во многих областях Украины звучит воздушная тревога.
Напомним, что 24 декабря РФ ударила по Херсону, в результате обстрела погибли 10 людей, еще 55 человек получили ранения.
По сообщению Херсонской ОВА, 23 декабря в области РФ убила 5 мирных людей, 17 человек пострадали. Среди них 6-летний ребенок, он в тяжелом состоянии в больнице.
Полномасштабная война в Украине длится уже 305-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Суспільне Херсон