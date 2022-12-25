Декабрь, 25 в 10:15

В Херсоне в рождественское утро слышны мощные взрывы.

Об этом пишут местные паблики. Отмечается, что российские военные преступники снова атакуют жилые кварталы из артиллерии.

— Рождественское утро и очередное доказательство, что у террористов РФ не осталось ничего человеческого, — говорится в сообщении.

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Известно, что воздушная тревога в Херсонской области была объявлена в 9:20.

Ждем официальную информацию.

Также на утро 25 декабря во многих областях Украины звучит воздушная тревога.

Напомним, что 24 декабря РФ ударила по Херсону, в результате обстрела погибли 10 людей, еще 55 человек получили ранения.

По сообщению Херсонской ОВА, 23 декабря в области РФ убила 5 мирных людей, 17 человек пострадали. Среди них 6-летний ребенок, он в тяжелом состоянии в больнице.

Полномасштабная война в Украине длится уже 305-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Суспільне Херсон