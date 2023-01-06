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Факти / Надзвичайні події

У Херсоні лунають потужні вибухи

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
обстріл лікарні в Херсоні

Сьогодні, 6 січня, із самого ранку у Херсоні пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.

Наразі є інформація про пожежу у приватному секторі. На місці присутні екстрені служби.

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Минулої доби через російські обстріли загинули шість людей, четверо жителів Херсонщини дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області внаслідок обстрілів загинуло четверо людей. У самому Херсоні загинув молодий чоловік через влучання снаряда у житловий будинок, а у Бериславі загинула родина – чоловік, матір та 12-річна дитина.

Фото: Херсонська ОВА

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