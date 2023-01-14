Январь, 14 в 7:59

В Харькове во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он призвал горожан не выходить из укрытий, ведь враг продолжает наносить удары.

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Кроме того, в городе остановилось метро.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, предварительно оккупанты обстреляли город ракетами системы С-300 — два “прилета” в Индустриальном районе. Лупили по инфраструктуре.

Информацию о пострадавших и разрушениях сейчас уточняют.

На месте работают экстренные службы.

РФ в ночь со вторника на среду, 11 января, обстреляла Харьков из РСЗО Смерч. Один из снарядов попал в склад пиротехники в Киевском районе города.

Источник: Олег Синегубов, Харьковский метрополитен, Игорь Терехов

Фото: Харьковский метрополитен