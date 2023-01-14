Січень, 14 в 7:59

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він закликав містян не виходити з укриттів, адже ворог продовжує завдавати ударів.

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Крім того, у місті зупинилося метро.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, попередньо окупанти обстріляли місто ракетами системи С-300 – два “прильоти” в Індустріальному районі. Вгатили по інфраструктурі.

Інформацію про постраждалих та руйнування наразі уточнюють.

На місці працюють екстрені служби.

РФ в ніч із вівторка на середу, 11 січня, обстріляла Харків із РСЗВ Смерч. Один зі снарядів потрапив по складу піротехніки у Київському районі міста.

Джерело: Олег Синєгубов, Харківський метрополітен, Ігор Терехов

Фото: Харківський метрополітен