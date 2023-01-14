У Харкові чути потужні вибухи. Зупинилося метро
У Харкові під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він закликав містян не виходити з укриттів, адже ворог продовжує завдавати ударів.
Зараз дивляться
Крім того, у місті зупинилося метро.
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, попередньо окупанти обстріляли місто ракетами системи С-300 – два “прильоти” в Індустріальному районі. Вгатили по інфраструктурі.
Інформацію про постраждалих та руйнування наразі уточнюють.
На місці працюють екстрені служби.
РФ в ніч із вівторка на середу, 11 січня, обстріляла Харків із РСЗВ Смерч. Один зі снарядів потрапив по складу піротехніки у Київському районі міста.
Джерело: Олег Синєгубов, Харківський метрополітен, Ігор Терехов
Фото: Харківський метрополітен