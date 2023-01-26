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Факты / Происшествия

Жертвами массированной атаки РФ 26 января стали 11 человек — ГСЧС

Валентина Летяк, редактор ленты
Дрони пошкодили на Київщині п’ять будинків
Фото: Нацполиция

В результате массированной атаки со стороны РФ 26 января есть повреждения в 11 областях Украины, погибло 11 человек и столько же пострадавших.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

— Сегодня в результате террористических атак РФ как дронами, так и ракетами, были поражения в 11 областях. В целом возникло два пожара в результате этих поражений. Повреждены 35 зданий. Пострадало 11 человек и, к сожалению, погибло тоже 11 человек, — подчеркнул он.

По его словам, это информация по состоянию на 15.00.

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Хорунжий рассказал, что сейчас более 100 спасателей подключены к ликвидации последствий ракетной атаки, а также более 25 единиц спецтехники.

— Мы подключили 88 электростанций и генераторов, чтобы подавать электроэнергию прежде всего к объектам социальной сферы. Больше всего повреждено зданий, в том числе частных и многоквартирных, именно на Киевщине, — уточнил спикер ГСЧС.

Ранее в полиции сообщили, что ночью 26 января Россия атаковала Киевскую область иранскими дронами Shahed-136/131. Часть из них сбила ПВО, однако есть также повреждения гражданской инфраструктуры.

В частности, повреждены пять жилых домов, семь объектов и сооружений, а также пострадало более 40 автомобилей.

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