Жертвами масованої атаки РФ 26 січня стали 11 людей — ДСНС
Внаслідок масованої атаки з боку РФ 26 січня є пошкодження в 11 областях України, загинуло 11 людей і стільки ж постраждалих.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий.
– Сьогодні внаслідок терористичних атак РФ як дронами, так і ракетами, були ураження в 11 областях. Загалом виникло дві пожежі внаслідок цих уражень. Пошкоджено 35 будівель. Постаждало 11 осіб і, на жаль, загинуло теж 11 людей, – наголосив він.
За його словами, це інформація станом на 15.00.
Хорунжий розповів, що наразі понад 100 рятувальників підключені до ліквідації наслідків ракетної атаки, а також більше 25 одиниць спецтехніки.
– Ми підключили 88 електростанцій та генераторів, щоб подавати електроенергію передусім до об’єктів соціальної сфери. Найбільше пошкоджено будівель, зокрема приватних і багатоквартирних, саме на Київщині, – уточнив речник ДСНС.
Раніше в поліції повідомили, що вночі 26 січня Росія атакувала Київську область іранськими дронами Shahed-136/131. Частину з них збила ППО, проте є також пошкодження цивільної інфраструктури.
Зокрема, пошкоджено п’ять житлових будинків, сім об’єктів та споруд, а також постраждало понад 40 автомобілів.