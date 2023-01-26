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Факти / Надзвичайні події

Жертвами масованої атаки РФ 26 січня стали 11 людей — ДСНС

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Дрони пошкодили на Київщині п’ять будинків
Фото: Нацполіція

Внаслідок масованої атаки з боку РФ 26 січня є пошкодження в 11 областях України, загинуло 11 людей і стільки ж постраждалих.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий.

– Сьогодні внаслідок терористичних атак РФ як дронами, так і ракетами, були ураження в 11 областях. Загалом виникло дві пожежі внаслідок цих уражень. Пошкоджено 35 будівель. Постаждало 11 осіб і, на жаль, загинуло теж 11 людей, – наголосив він.

За його словами, це інформація станом на 15.00.

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Хорунжий розповів, що наразі понад 100 рятувальників підключені до ліквідації наслідків ракетної атаки, а також більше 25 одиниць спецтехніки.

– Ми підключили 88 електростанцій та генераторів, щоб подавати електроенергію передусім до об’єктів соціальної сфери. Найбільше пошкоджено будівель, зокрема приватних і багатоквартирних, саме на Київщині, – уточнив речник ДСНС.

Раніше в поліції повідомили, що вночі 26 січня Росія атакувала Київську область іранськими дронами Shahed-136/131. Частину з них збила ППО, проте є також пошкодження цивільної інфраструктури.

Зокрема, пошкоджено п’ять житлових будинків, сім об’єктів та споруд, а також постраждало понад 40 автомобілів.

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