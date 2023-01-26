Январь, 26 в 15:40

Сегодня, 26 января, российская авиация выпустила по Украине 55 ракет, среди которых – сверхзвуковую Кинжал.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

В частности, враг использовал 55 ракет воздушного базирования из самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и из акватории Черного моря. Выпустил ракеты Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, Калибр и Х-59.

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По словам Залужного, наши воины уничтожили 47 крылатых ракет, 20 из них – в районе Киева. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

Носителями Кинжалов могут быть истребители МиГ-31К и стратегические бомбардировщики Ту-22М3. Следует заметить, что МиГ-31К ВКС РФ базируются на территории Беларуси.

Ракетный комплекс Кинжал (или 9-а-7660 Кинжал, а в других источниках Х-47м2 Кинжал) – это российский авиационный ракетный комплекс, имеющий целью уничтожать как стационарные объекты, так и надводные цели: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

По некоторым данным, Кинжал является авиационным вариантом ракетного комплекса Искандер.

В декабре военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко объяснил, почему Россия три месяца не использует для атак по Украине ракеты Кинжал. По его словам, для этих ракет нужны иностранные запчасти.

По словам заместителя начальника управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, россияне поднимают носители гиперзвуковых ракет и другие самолеты, чтобы обнаруживать расположение украинской ПВО.